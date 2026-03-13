Senegal renegocia y anula contratos de gas, petróleo y minas que considera «abusivos»

Nairobi, 13 mar (EFE).- El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha anunciado la renegociación y rescisión de varios contratos de gas, petróleo o minas en el país, al señalar que muchos de estos acuerdos son «abusivos» y han causado «importantes pérdidas financieras» al Estado senegalés.

«Ya no operamos bajo un sistema de firma de concesiones con socios privados para, 25 años después, encontrarnos con resultados decepcionantes», afirmó Sonko este jueves en una rueda de prensa en Dakar, recogieron a última hora del día medios locales.

«A partir de ahora, el Estado define su estrategia de desarrollo y de consumo interior y sólo abre la puerta a los socios dispuestos a comprometerse con ella», añadió el dirigente.

Entre los cambios anunciados por Sonko, destaca la revisión del contrato con la empresa energética británica BP, que opera el proyecto gasístico Greater Tortue Ahmeyim (GTA), compartido con la vecina Mauritania.

Según Sonko, este acuerdo contiene cláusulas «unilaterales e injustas» y perjudica los intereses nacionales del país.

«Nuestra prioridad absoluta en estas conversaciones es asegurar el suministro de gas del país antes de cualquier exportación a gran escala», señaló.

El Gobierno senegalés ha rescindido también varios contratos para la explotación de yacimientos de petróleo y gas ubicados en diferentes regiones del país, como la capital, Dakar, o Fatick (centro), Thiès (oeste) y Saint-Louis (norte).

«También estamos discutiendo la redimensión de los bloques (petroleros). Lo dije cuando estábamos en la oposición: las áreas eran demasiado extensas. No se ajusta a los estándares internacionales», señaló.

Del mismo modo, precisó, el Ejecutivo está en conversaciones para nacionalizar sin ningún coste el proyecto gasístico de Yakaar-Teranga, operado actualmente por la empresa estadounidense Kosmos Energy.

Dakar también ha rescindido 71 licencias de explotación minera en el país debido al incumplimiento por parte de sus operadores de sus obligaciones legales, especialmente aquellas relacionadas con el medio ambiente.

Sonko aseguró que las autoridades publicarán una lista detallada con todos los contratos que están siendo revisados y que abarcan ámbitos como la pesca, las infraestructuras y las telecomunicaciones, con el objetivo de proteger los «intereses estratégicos» del Estado.

Según el primer ministro, los miembros de la comisión encargada de revisar estos contratos -creada en agosto de 2024- identificaron pérdidas de ingresos relacionadas con el impago de impuestos y regalías y detectaron que se habían otorgado «ventajas fiscales y aduaneras indebidas» a ciertas empresas.

Es el caso de Industria Química de Senegal (ICS, en francés), cuyas cuentas fueron congeladas como medida cautelar, hasta que esta compañía productora de fosfatos y fertilizantes pague unas regalías que superan los 200.000 millones de francos CFA (unos 305 millones de euros) al Estado.

Sonko no mencionó, sin embargo, el yacimiento de Sangomar, a 100 kilómetros al sur de Dakar, que está operado por la empresa australiana Woodside y con el que Senegal se convirtió en mayo de 2024 en un país productor de hidrocarburos. EFE

