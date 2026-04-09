Serie previa con motivo de la visita del León XIV a África

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Madrid, 9 abr (EFE).- Con motivo del viaje del papa León XIV a África del 13 al 23 de abril próximos, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía PAPA ÁFRICA.

Roma – El diálogo entre religiones, la denuncia de desigualdades, la explotación del continente y las «otras guerras» serán los temas del viaje del papa León XIV a África, donde visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Por Cristina Cabrejas

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Nairobi – Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, naciones de mayoría católica, esperan con gran expectación a León XIV, quien visitará a partir de la próxima semana esos tres países subsaharianos, aunque no será el primer papa en poner pie en ellos.

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Argel – Argelia recibe por primera vez un papa, a León XIV que comienza su gira por África en un país de mayoría musulmana y cuna de San Agustín, teólogo del siglo IV y fundador de la orden agustina.

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EFE