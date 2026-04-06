Serie previa con motivo de las elecciones generales del domingo en Perú

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Madrid, 6 abr (EFE).- Con motivo de los comicios generales que se celebran el próximo domingo en Perú, en los que se elegirá al presidente de la República, los vicepresidentes, los senadores y diputados y los representantes ante el Congreso Andino, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

Calendario de publicación

Martes 7 de abril

PERÚ ELECCIONES (Claves)

Lima – Una extensa papeleta de 35 candidatos presidenciales que a duras penas logran conectar con un electorado desencantado de la política y el restablecimiento de un Senado con «superpoderes» son algunas de las claves que marcan las elecciones de este domingo en Perú.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – ¿Cuándo se jodió el Perú? La famosa pregunta de la novela de Mario Vargas Llosa ‘Conversación en la catedral’ se suele plantear también para tratar de encontrar el momento que catapultó al país a sufrir uno de los decenios de mayor inestabilidad y volatilidad política de su historia, con ocho presidentes en cerca de diez años.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La economía peruana sigue creciendo a las puertas de unas nuevas elecciones de Perú, un país que ha logrado mantener la senda pese a la crisis y volatilidad política de la última década, si bien algunos analistas advierten que el crecimiento habría sido mucho mayor de haber tenido estabilidad y lamentan «una nueva década pérdida».

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Miércoles 8 de abril

PERÚ ELECCIONES (Perfil)

Lima – Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) busca por cuarta vez ser presidenta de Perú, tras haber perdido en la segunda vuelta de las tres últimas elecciones y haber propiciado con su poder en el Congreso que el país acumule ocho presidentes en casi diez años.

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PERÚ ELECCIONES (Perfil)

Lima – El ultraconservador empresario Rafael López Aliaga se presenta por segunda vez a la Presidencia de Perú, reforzado tras haber sido alcalde de Lima y con una gestión plagada de polémicas por su estilo confrontativo, al más puro estilo de Donald Trump.

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PERÚ ELECCIONES (Perfil)

Lima – El cómico Carlos Álvarez, una estrella de la televisión peruana famosa por imitar a políticos durante cerca de 30 años, ha dado el salto para transformarse en un político de verdad al optar a la Presidencia de Perú, algo que puede lograr al tener opciones de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un perfil de ‘outsider’.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La papeleta con los 35 candidatos presidenciales que buscan la Presidencia en Perú tiene desde un exfutbolista hasta un cómico, pasando por militares, exministros y empresarios, todos con la intención de lograr reavivar la ilusión de un país que aborrece la política tras ver pasar ocho presidente en casi diez años.

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EFE