Serie previa con motivo de las elecciones legislativas en Colombia

2 minutos

Madrid, 4 mar (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas en Colombia del próximo domingo, en las que también se celebrarán consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Jueves, 5 de marzo

COLOMBIA ELECCIONES CONGRESO

Bogotá – Colombia elegirá el próximo 8 de marzo a los 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030, una votación que será crucial porque definirá la gobernabilidad que tendrá el presidente que suceda a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.

COLOMBIA ELECCIONES CONSULTAS

Bogotá – Coaliciones de centro, izquierda y derecha celebran consultas electorales para escoger sus candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un ejercicio en el que estarán los nombres de 16 aspirantes pero no los tres primeros en las encuestas de intención de voto.

Viernes, 6 de marzo

COLOMBIA ELECCIONES CONFLICTO

Bogotá – Las elecciones del 8 de marzo en Colombia se celebrarán en un escenario desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

COLOMBIA ELECCIONES MUJERES

Bogotá – Más de 1.200 mujeres aspiran este año a un escaño en el Congreso colombiano, una cifra récord en unas elecciones que coinciden con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que pondrán a prueba el peso real del liderazgo femenino en un país que nunca ha tenido una presidenta.

