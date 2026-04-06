Serie previa con motivo de las elecciones legislativas en Hungría

2 minutos

Madrid, 6 abr (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas que se celebran el próximo domingo en Hungría, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía HUNGRÍA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Martes 7 de abril

HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest – Hungría celebra este domingo las que podrían ser sus elecciones legislativas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división y crispación entre los seguidores del ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su gran rival, el conservador Péter Magyar. Por Marcelo Nagy

(Texto)

– Se enviarán unas claves para entender las elecciones legislativas de Hungría.

HUNGRÍA ELECCIONES ECONOMÍA

Budapest – Tanto si el ultranacionalista Viktor Orbán vuelve a ganar las elecciones este domingo, tras 16 años en el poder, como si la oposición conservadora logra una victoria, el nuevo Gobierno de Hungría tendrá que gestionar una economía lastrada por un crecimiento muy débil, un déficit elevado y un creciente desempleo.

(Texto)

Miércoles 8 de abril

HUNGRÍA ELECCIONES (Perfiles)

– Viktor Orbán: de joven promesa liberal a referente de la derecha populista internacional.

– Péter Magyar, el conservador que puede destronar a Viktor Orbán.

HUNGRÍA ELECCIONES OPOSICIÓN

Budapest – El partido opositor ‘Tisza’, liderado por el conservador Péter Magyar, centra su programa electoral en luchar contra la corrupción y desmantelar el sistema político construido por el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán desde 2010, para lo que necesita una victoria clara.

(Texto)

HUNGRÍA ELECCIONES LEGADO

Budapest – Viktor Orbán llega a las elecciones del 12 de abril tras 16 años consecutivos en el poder con mayorías absolutas, al frente de un sistema político cada vez más centralizado y personalista que ha ido tensando cada vez más su relación con la Unión Europea (UE).

(Texto)