Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales de Colombia

2 minutos

Madrid, 25 may (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo 31 de mayo, la Agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Lunes, 25 de mayo

COLOMBIA ELECCIONES CANDIDATOS

Bogotá – Colombia celebra este 31 de mayo una crucial elección presidencial en la que se decidirá la continuidad del modelo del primer gobierno de izquierda o el regreso de la derecha, una disputa de doce candidatos de los cuales solo tres tienen posibilidades reales y que, todo indica, se definirá en segunda vuelta.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un perfil de los tres candidatos con más opciones de pasar a segunda vuelta.

COLOMBIA ELECCIONES VIOLENCIA

Bogotá – La campaña para las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia es la más violenta de los últimos ocho años no solo por las amenazas a los candidatos sino por el aumento de la inseguridad en distintas partes del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Martes, 26 de mayo

COLOMBIA ELECCIONES DESAFÍOS

Bogotá – De los múltiples problemas que tiene Colombia, el recrudecimiento del conflicto armado, la corrupción y la crisis de la salud están entre los más urgentes que deberá afrontar el presidente que sea elegido para suceder a Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ELECCIONES ECONOMÍA

Bogotá – Colombia llega a las elecciones presidenciales con la necesidad de mejorar su desempeño económico, marcado por el aumento de la deuda y la merma de la inversión extranjera, para poder mantener los avances sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INT