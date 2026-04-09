Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Benín del próximo domingo

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Madrid, 9 abr (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Benín, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía BENÍN ELECCIONES.

BENÍN ELECCIONES (Claves)

Nairobi – Benín celebra este domingo unas elecciones presidenciales sin el principal partido opositor y en las que el oficialismo quiere continuar en el poder con el ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, sucesor del presidente, Patrice Talon, que completa su segundo y último mandato.

(Texto)

– Se enviarán los perfiles del ministro Wadagni, un tecnócrata joven y discreto para presidir Benín, y del opositor Hounkpè, un exministro que quiere dar la sorpresa electoral en Benín.

EFE