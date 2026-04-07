Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Yibuti del viernes

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Madrid, 7 abr (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo viernes en Yibuti, la Agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía YIBUTI ELECCIONES.

YIBUTI ELECCIONES (Claves)

Nairobi – Yibuti celebra este viernes unas elecciones presidenciales en las que previsiblemente saldrá ganador el actual mandatario, Ismail Omar Guelleh, en el poder desde 1999 y que busca seguir gobernando este pequeño país de gran importancia estratégica.

(Texto)

YIBUTI ELECCIONES (Perfil)

Nairobi – El presidente Guelleh, un malabarista de los cambios constitucionales para aferrarse al poder en Yibuti.

EFE