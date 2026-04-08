Serie previa con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Mario Vargas Llosa

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Madrid, 8 abr (EFE).- El 13 de abril se cumple el primer aniversario del fallecimiento del Premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa. Con este motivo, la Agencia EFE pasará cuatro informaciones previas los días 9 y 10 de abril.

Estos son los temas que se enviarán:

JUEVES 9

VARGAS LLOSA (Entrevista) – Lima – Mario Vargas Llosa pasó el último periodo de su vida recorriendo los escenarios de Lima que ambientaron algunos momentos de sus novelas de la mano de su hijo Álvaro, a quien le gusta pensar que en esos momentos pasaba a convertirse en algunos de los personajes de protagonizaban esos episodios.

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VARGAS LLOSA – Madrid – Mario Vargas Llosa vio en Latinoamérica una musa para sus obras maestras pero fueron las ciudades europeas las que acompañaron su narrativa más madura. París, Londres, Madrid y Barcelona son las ciudades donde el escritor dejó su imborrable huella vargallosiana, como señalan a EFE expertos en la obra del Nobel.

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VIERNES 10

VARGAS LLOSA – Lima – Perú vive sus primeras elecciones sin Vargas Llosa, una figura que desde su lado político fue candidato presidencial e influyó en todas las elecciones celebradas desde entonces, con una transición donde pasó de personificar al antifujimorismo a terminar apoyando en los últimos comicios a Keiko Fujimori frente al izquierdista Pedro Castillo.

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VARGAS LLOSA (Entrevista) – Redacción Internacional – Un año después del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, su obra «nunca ha tenido mas vigencia que ahora» y «nunca ha sido tan importante» leer sus libros. Así de rotundo se muestra en una entrevista con EFE Rubén Gallo, profesor de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Princeton (EE.UU.).

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