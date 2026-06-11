Serie previa por el cuarenta aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges
El próximo domingo 14 de junio se cumplen 40 años de la muerte, en Ginebra, de Jorge Luis Borges. La Agencia EFE enviará hoy y mañana una serie previa con la guía BORGES ANIVERSARIO.
Estos son los temas que componen la serie:
JUEVES 11
Redacción Internacional – ‘El Aleph’, ‘Ficciones’ o ‘Historia universal de la infamia’: Borges construyó un universo literario marcado por el infinito, los laberintos y la difusa frontera entre realidad y ficción. Cuarenta años después de su muerte, seis obras resumen la revolución literaria que impulsó y explican por qué sigue siendo una figura esencial para entender la literatura en español del siglo XX.
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Redacción Internacional – «Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído». Así comienza el poema ‘Un lector’, de Jorge Luis Borges, un escritor que, ante todo, se consideraba lector. Y sus lecturas y traducciones no solo le enriquecieron a él, sino que ayudaron a reinterpretar la historia de la literatura.
(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)
VIERNES 12
Buenos Aires – Cuentista, poeta y ensayista, Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986) es una de las figuras claves de la literatura contemporánea, un revolucionario que fusionó ficción y filosofía, pero también una figura polémica por su ideología conservadora y su antiperonismo.
(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)
Ginebra – Jorge Luis Borges vivió cuatro años en Ginebra cuando era un adolescente, unos años de formación que le marcaron profundamente, lo que le llevó a considerar la ciudad suiza como una segunda patria. Tanto, que le dedicó su último libro, ‘Los conjurados’, y murió allí, el 14 de junio de 1986.
(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)