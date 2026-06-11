The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Serie previa por el cuarenta aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El próximo domingo 14 de junio se cumplen 40 años de la muerte, en Ginebra, de Jorge Luis Borges. La Agencia EFE enviará hoy y mañana una serie previa con la guía BORGES ANIVERSARIO.

Estos son los temas que componen la serie:

JUEVES 11

Redacción Internacional – ‘El Aleph’, ‘Ficciones’ o ‘Historia universal de la infamia’: Borges construyó un universo literario marcado por el infinito, los laberintos y la difusa frontera entre realidad y ficción. Cuarenta años después de su muerte, seis obras resumen la revolución literaria que impulsó y explican por qué sigue siendo una figura esencial para entender la literatura en español del siglo XX.

(Texto) (Foto)

Redacción Internacional – «Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído». Así comienza el poema ‘Un lector’, de Jorge Luis Borges, un escritor que, ante todo, se consideraba lector. Y sus lecturas y traducciones no solo le enriquecieron a él, sino que ayudaron a reinterpretar la historia de la literatura.

(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)

VIERNES 12

Buenos Aires – Cuentista, poeta y ensayista, Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986) es una de las figuras claves de la literatura contemporánea, un revolucionario que fusionó ficción y filosofía, pero también una figura polémica por su ideología conservadora y su antiperonismo.

(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)

Ginebra – Jorge Luis Borges vivió cuatro años en Ginebra cuando era un adolescente, unos años de formación que le marcaron profundamente, lo que le llevó a considerar la ciudad suiza como una segunda patria. Tanto, que le dedicó su último libro, ‘Los conjurados’, y murió allí, el 14 de junio de 1986.

(Texto) (Colección de imágenes del escritor Jorge Luis Borges disponible en Efe servicios: https://bit.ly/4exy6Yx)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR