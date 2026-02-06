Servicio Nacional de Salud destituye al director del hospital Salvador B. Gautier

3 minutos

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- El director del Hospital Dr. Salvador Gautier, Armando José Holguín Núñez, fue destituido este viernes por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, tras denuncias relacionadas con irregularidades en los servicios, deficiencias en la infraestructura y fallas en la seguridad del centro asistencial.

El propio Landrón dio a conocer la información, tras inspeccionar varias áreas del centro hospitalario.

La decisión fue tomada luego de que medios publicaran múltiples señalamientos sobre el manejo hospitalario, entre ellos la permanencia de pacientes en áreas de emergencia pese a la existencia de camas disponibles, así como la restricción en el acceso a unidades de cuidados intensivos.

“En el día de hoy, también aquí estamos removiendo al director y en las próximas horas vamos a colocar otro director con su equipo con la finalidad de poder garantizar también la limpieza, la higiene y la circulación de camas de cada uno de los diferentes pacientes que tenemos”, expresó Landrón a los medios.

El titular del SNS sostuvo que la falta de recursos no puede ser una excusa para incumplir los protocolos establecidos para el seguimiento, traslado y manejo de los pacientes dentro de los centros de salud, subrayando la necesidad de que cada área opere conforme a las normas asistenciales.

Asimismo, reiteró que no se permitirán fallas que comprometan la atención médica y recordó que el Hospital Salvador B. Gautier, que ha sido «históricamente» un referente nacional en servicios y formación profesional, al contar con más de 30 especialidades y haber contribuido a la preparación de generaciones de médicos desde su fundación en la década de 1950.

En ese sentido, explicó que los servicios de emergencia deben operar con mayor eficiencia, estableciendo que los pacientes deben ser evaluados en un período de dos a tres horas para determinar si son dados de alta o ingresados. En caso de no existir camas disponibles, indicó que debe activarse un sistema de referencia hacia otros hospitales del mismo nivel dentro de la red pública.

Como parte de las acciones correctivas, el SNS trabaja en el diseño de un circuito que permitirá identificar en tiempo real la disponibilidad de camas en los distintos centros de salud, con el propósito de optimizar la atención hospitalaria y reducir la saturación de los servicios.

Durante la supervisión al hospital, Landrón también dispuso la desvinculación de todo el equipo de seguridad, incluido el coronel asignado jefe de este, tras comprobar ausencias reiteradas y una limitada presencia del personal en servicio.

La medida se produce luego de que el Colegio Médico Dominicano denunciara una crisis de inseguridad en el centro de salud, tras el asalto ocurrido el pasado 2 de febrero contra una médico residente mientras evaluaba a un paciente.EFE

rsl