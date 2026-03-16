Sexto apagón nacional en Cuba: la conjunción de la crisis endógena y el bloqueo petrolero

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La Habana, 16 mar (EFE).- La grave crisis energética de Cuba, evidente desde mediados de 2024, y el bloqueo petrolero de EE.UU. que comenzó en enero han llevado a la isla a su sexto apagón nacional en apenas año y medio, dejando sin corriente a más de nueve millones de personas.

Antes de esta nueva «desconexión total» del Sistema Energético Nacional (SEN) la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

¿Cuál fue la causa?

El Ministerio cubano de Energía y Minas (Minem) ha indicado por el momento en redes sociales que «no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento» cuando tuvo lugar la desconexión.

«Se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento», agregó. Las tareas de restablecimiento del SEN son un procedimiento lento y laborioso que en las últimas ocasiones ha llevado días.

¿Cuántas veces ha pasado?

Cuba ha registrado seis apagones nacionales en año y medio, además de otros tantos parciales (el último dejó a dos tercios del país sin suministro eléctrico la semana pasada).

El primer apagón nacional tuvo lugar el 18 de octubre de 2024 por un fallo en la termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste), una de las mayores del país, al que siguió el del 6 de noviembre, tras el paso del huracán Rafael con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson por el occidente del país.

El tercero se registró en diciembre de 2024, también tras una avería en la Guiteras y en marzo del año pasado ocurrió el cuarto apagón nacional tras la avería en una subestación. En septiembre de 2025 se registró el quinto, a raíz, de nuevo, de un problema en Guiteras.

En todos los casos costó días reconectar el SEN y más tiempo aún reestablecer el servicio en toda la isla.

¿En qué estado se encuentra el SEN?

La situación estructural del SEN es crítica por dos motivos. El primero son las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país (hoy nueve de las 16 unidades de generación de estas infraestructuras están averiadas o en mantenimiento).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de cinco años.

El segundo motivo es la falta de combustible para los motores de generación, que emplean diésel y fueloil. Desde hace años el Gobierno cubano tenía problemas para importarlo por sus dificultades para generar suficientes divisas.

A esto hay que añadir desde enero el bloqueo petrolero de EE.UU., que está presionando a la isla de esta forma para llevarla a realizar reformas, principalmente económicas. El Gobierno cubano asegura que los motores de generación están parados desde hace tres meses.

¿Cuál es el costo social y económico de los apagones?

Los apagones representan un fuerte lastre a la economía nacional, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según datos oficiales. Gran parte de la industria estatal está paralizada y los servicios esenciales han sufrido últimamente un fuerte deterioro.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021, la mayor manifestación antigubernamental en décadas, a las de este fin de semana en La Habana y Morón (centro). EFE

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