Shakira hace de «loba» y reúne a su «manada» 25 años después de su última cita en Uruguay

Hernán Ogállar Vidal

Montevideo, 4 dic (EFE).- La cantante colombiana Shakira hizo vibrar este miércoles al histórico estadio Centenario de Montevideo, a donde regresó con un espectáculo tras 25 años de ausencia.

«Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada uruguaya», dijo Shakira al inicio de su concierto parte de la gira la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La cantante reconoció que Uruguay ha sido tierra de inspiración para ella, ya que fueron varias las canciones que escribió en el país, entre ellas su famoso ‘Waka Waka’, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 2010.

Desde que pisó el escenario, la cantante nacida en Barranquilla fue arropada por los miles de fanáticos, que la convirtieron en la primera artista en la historia del país sudamericano en agotar las entradas en dos espectáculos consecutivos para más de 50.000 personas. El de este miércoles fue el primero.

Pese a que el concierto arrancó una hora más tarde de lo previsto, la ovación con la que el público recibió a la colombiana anticipó que la noche estaría cargada de emociones.

Tras la actuación de la uruguaya Meri Deal, Shakira irrumpió en el escenario y dio comienzo a un espectáculo que repasó épocas doradas de su carrera junto con sus últimos trabajos. El repertorio combinó himnos que recorrieron generaciones como ‘Loba’, ‘Whenever, Wherever’ o ‘Las de la intuición’ con los temas de su más reciente producción.

‘La Fuerte’ fue la canción elegida para abrir el espectáculo que los uruguayos esperaban desde hace mucho tiempo. Su última vez en Montevideo fue el 24 de marzo del año 2000.

La puesta en escena tampoco faltó. Fuegos artificiales; un escenario de gran escala; iluminación deslumbrante; la presencia de bailarines y músicos, e incluso una loba gigante que ocupó todo el escenario en el tramo final del concierto acompañaron a Shakira en un espacio lleno de color gracias a las pulseras luminosas que se le repartieron a los asistentes y que destellaban al ritmo de la música.

La propuesta de Shakira confirmó por qué la serie de conciertos ha sido un éxito masivo. En las primeras 64 de las 82 fechas que la componen, la artista recaudó más de 327 millones de dólares y vendió 2,5 millones de entradas, según Billboard Boxscore, lo que lleva a la colombiana a tener la gira latina más taquillera de la historia.

Con la logística del espectáculo de Shakira viajan más de 150 personas a cada destino y, como detalle, además de técnicos, productores y bailarines, la gira está acompañada por 1 cocinero y 2 fisioterapeutas.

Para muchos en la platea, la noche tuvo un sabor especial: no solo porque representó el regreso de Shakira tras un cuarto de siglo, sino porque simboliza la vigencia de su legado musical en Uruguay.

«Estoy muy emocionada, siempre fui fan de ella. La vi en su último concierto en Uruguay en el año 2000. Era muy joven y ahora la estuve esperando todos estos años», afirmó a EFE una de sus seguidoras a las puertas del Centenario.

Hasta tres generaciones se unieron juntas en una sola voz para cantar las canciones de la artista colombiana. Un reencuentro esperado que convirtió al estadio Centenario en el escenario de una noche que el público uruguayo espera no tener que aguardar otros 25 años para revivir. EFE

