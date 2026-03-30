Sharif urge a un «esfuerzo colectivo» tras el aval a las negociaciones entre Irán y EEUU

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Islamabad, 30 mar (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, subrayó este lunes la necesidad de un «esfuerzo colectivo» para poner fin de manera urgente a la guerra en Irán, tras la clausura de la segunda reunión de consultas celebrada en Islamabad con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

«Hice hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos colectivos para poner fin urgentemente a las hostilidades, las cuales están causando una grave pérdida de vidas, así como daños económicos y materiales, no solo en Irán, sino en varios países musulmanes hermanos», escribió el primer ministro en X a primera hora del lunes, tras reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Turquía.

Islamabad acogió a los ministros de Exteriores de la región para mantener conversaciones destinadas a desescalar la guerra.

Todos los ministros de Exteriores se reunieron con el primer ministro en su residencia oficial tras las conversaciones mantenidas con el titular de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según el comunicado oficial de cierre de la Cancillería paquistaní, emitido tras la partida de los ministros de Arabia Saudí, Turquía y Egipto esta madrugada (alrededor de las 23:00 GMT del domingo), tanto Teherán como Washington han expresado formalmente su «confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones».

El documento confirma que Islamabad será el anfitrión de estos encuentros «en los próximos días» con el fin de alcanzar un acuerdo «integral y duradero».

El vice primer ministro y canciller, Ishaq Dar, dijo haber mantenido una conversación telefónica detallada con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien manifestó que «China apoya plenamente la iniciativa de Pakistán de acoger las conversaciones entre Irán y EE. UU.».

En la misma línea, el secretario general de la ONU trasladó a Islamabad su «pleno apoyo a la iniciativa de paz» paquistaní tras un contacto directo con el jefe de la diplomacia del país asiático, según Islamabad.

Sharif destacó que Pakistán mantiene una «relación muy importante con los Estados Unidos» y que su Gobierno ha estado activamente involucrado con el liderazgo estadounidense para forzar una desescalada.

En su balance de anfitrión, Dar destacó que estas gestiones cuentan con el respaldo unánime de los cancilleres de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes coincidieron en que esta guerra «no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción».

En una reunión privada con el ministro saudí, Faisal bin Farhan, Sharif reiteró su «solidaridad inquebrantable» con el Reino y valoró su moderación ante los ataques sufridos desde el pasado 28 de febrero.

Pakistán se prepara ahora para coordinar la logística del encuentro entre los representantes de Irán y Estados Unidos.

“Pakistán requerirá de las oraciones y el apoyo de toda la comunidad internacional para el éxito de su empeño por alcanzar la paz y poner un fin permanente a esta guerra”, concluye el comunicado oficial. EFE

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