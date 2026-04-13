Sharif viajará a Arabia Saudí tras el colapso del diálogo en Islamabad entre Irán y EE.UU.

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Islamabad, 13 abr (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajará a Arabia Saudí en las próximas 48 horas tras el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, informaron fuentes gubernamentales paquistaníes.

«Pakistán ha intensificado sus esfuerzos a un nivel superior. Estamos en contacto con ambas partes y los canales diplomáticos permanecen abiertos. El primer ministro visitará Arabia Saudí pronto», declaró a EFE una fuente diplomática.

Sharif partirá hacia el país del Golfo por invitación del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, para debatir la situación regional, según el canal paquistaní Geo TV.

El viaje tendría lugar después de que las delegaciones encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonaran la mesa de diálogo el domingo tras 21 horas de reunión a puerta cerrada. Pese a esto, Islamabad busca asegurar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU. y una extensión del alto al fuego más allá del 22 de abril.

Pakistán y Arabia Saudí comparten desde septiembre un acuerdo de defensa mutua que obliga a las dos naciones a considerar cualquier ataque en su territorio como propio.

El sábado, una unidad de la Fuerza Aérea de Pakistán, compuesta por aviones de combate y de apoyo, llegó a la base aérea Rey Abdulaziz, en el este de Arabia Saudí, en el primer movimiento militar bajo el pacto de defensa entre los dos países árabes.

En la mediación impulsada por Islamabad, Arabia Saudí ha mantenido un papel activo y acudió el pasado 29 de marzo, junto a los ministros de Exteriores de Turquía y Egipto, a Islamabad para coordinar la hoja de ruta de desescalada que se llevaría a la negociación.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, mantuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, para analizar el desenlace de los contactos en la capital paquistaní, según informó la agencia Mehr.

Mientras que Vance abandonó la capital paquistaní tras presentar lo que calificó como una «oferta final», el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, acusó a Washington de «maximalismo» y de bloquear el acuerdo cuando estaban «a centímetros» de firmar el llamado Memorando de Entendimiento de Islamabad. EFE

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