Sheinbaum adelanta que el presupuesto de México de 2026 dará más recursos a la ciencia

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinabum, anunció este viernes que el próximo Paquete Económico 2026, que entregará el próximo lunes 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, se destinarán más recursos a la ciencia y a proyectos científicos.

“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El lunes, la gobernante mexicana enviará su primer proyecto de presupuesto, tras haber asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, un mes después del último paquete presupuestario entregado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad, están la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se presentará en octubre y un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).

Esta Agencia, detalló, se enfocará en analizar los riesgos del uso de la inteligencia artificial y las distintas maneras que se tienen de reducirlos.

Además, trabajará en áreas que van desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincularla al lenguaje común y la regulación relacionada con estos temas.

La mandataria evitó dar mayores precisiones sobre los ajustes tanto en gastos como las expectativas de ingresos que habrá en el Paquete Económico 2026, a la espera de que se presente el documento.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostican un déficit del 3,9% del PIB para 2025 y 3,2% para 2026, dentro de las promesas de reducción del desequilibrio en las cuentas públicas de Sheinbau tras el 5,7% registrado en 2024.EFE

