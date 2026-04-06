Sheinbaum anuncia la creación de un Observatorio del Golfo de México tras vertido de crudo

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este lunes que su Gobierno impulsará la creación de un Observatorio del Golfo de México para estudiar de forma permanente las causas de los vertidos recientes de hidrocarburo en el sureste del país y fortalecer la respuesta institucional.

“Ya vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informarles a ustedes y además, el control que se tiene que hacer de manera permanente porque el objetivo es constituir un observatorio del Golfo, con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país”, ha declarado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana ha informado además que el martes sostendrá una reunión con el grupo interdisciplinario que investiga el incidente.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex (Petróleos Mexicanos), incorporamos a investigadores (…) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar”, ha detallado.

El anuncio se da después de que el grupo interinstitucional que atiende la emergencia reportara la semana pasada la recogida de 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, en el sureste de México, con operaciones que han involucrado miles de elementos, barreras de contención y vigilancia aérea y marítima.

La mandataria ha destacado que la respuesta ha sido inmediata, pues “desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, (…) Pemex estuvo en todo este trabajo”.

La presidenta ha reiterado que el Gobierno informará de los resultados de los análisis científicos una vez concluya la revisión, a la vez que ha subrayado que el derrame no ha afectado de manera significativa la actividad turística durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del 80 % en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz, tuvo una ocupación turística muy importante. Guerrero, particularmente Acapulco también tuvo una ocupación turística muy importante, por supuesto, el Caribe”, ha remarcado.

Finalmente, ha dicho que la próxima semana se presentará un balance sobre la ocupación hotelera y su contribución económica en todo el país por la temporada vacacional. EFE

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