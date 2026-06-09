Sheinbaum califica de «provocación» las protestas de maestros antes del Mundial en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el martes de «provocación» las protestas de maestros que bloquean calles de la capital a dos días del inicio del Mundial-2026 en México.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, está en huelga desde la semana pasada para exigir un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones, que el gobierno ve inviable.

Como forma de presión, bloquea calles a diario, e incluso derribó un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México.

Los maestros instalaron además un campamento a pocas cuadras de la plaza central del Zócalo, donde estará ubicado el principal ‘fan fest’ de la capital.

«Nosotros lo vemos como una provocación como para decir ‘miren que mal está la situación en México'», dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. «En México no hay problema… hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social».

La presidenta mexicana reiteró además que la inauguración del Mundial, el jueves en el estadio Azteca, «está garantizada».

«No hay problema, se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación», dijo al descartar el uso de la policía para reprimir a los manifestantes. «El Mundial se va a disfrutar igual», aseguró.

México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, esta vez conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

El gobierno asegura que ha mejorado las condiciones a los maestros y llama al diálogo.

La CNTE ha convocado por su parte a nuevas manifestaciones el jueves, cuando México enfrenta a Sudáfrica en el inicio del torneo.

Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

«Quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad», insistió Sheinbaum.

La mandataria no asistirá a la apertura del Mundial en el Azteca, y ahora puso en duda que asista, como previsto, al ‘fan fest’ del Zócalo, donde también se ubica el Palacio Nacional.

«Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros», aclaró sobre su asistencia. «Tengo que estar atenta a eso».

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