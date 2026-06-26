Sheinbaum conversa con el rey Felipe VI sobre «la importancia de los pueblos originarios»

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de «cordial» la reunión que sostuvo este jueves con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional en la que, dijo, platicaron sobre los «pueblos originarios» y el «fortalecimiento» de la relación entre ambas naciones.

«En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España», apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

«Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones», añadió.

El encuentro dejó patente el reciente acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América. EFE

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