Sheinbaum defiende ahora uso del ‘fracking’ con tecnologías de «bajo impacto ambiental»
Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este jueves la apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica (‘fracking’), pese a haberse pronunciado en contra anteriormente; al asegurar que es una forma de «fortalecer» la soberanía nacional con técnicas de «bajo impacto ambiental».
«Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional (…) Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas», ha dicho la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
Sheinbaum ha diferenciado estas nuevas técnicas del ‘fracking’ tradicional, descartando este último por sus «impactos ambientales graves», en medio de las críticas de organizaciones ecologistas por la disposición del Gobierno a incorporar esta técnica para extraer gas natural.
En este sentido, ha reconocido que «toda» su vida ha hablado en contra del ‘fraking’ tradicional, si bien ha subrayado que con el uso de nuevas tecnologías hay un «menor impacto ambiental», de modo que ha justificado ese cambio de postura con respecto al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
«Hay nuevas tecnologías para evitar el cambio climático (…) De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande», ha insistido la mandataria.
Puso como ejemplo el desarrollo en este campo que hay en Canadá y Estados Unidos, al tiempo que ha apuntado que en la actualidad existe la posibilidad de que «no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar».
También ha puesto en valor que empresas mexicanas usan sustancias biodegradables que «pueden ser utilizadas» en esta materia.
Por todo ello, la presidenta ha remarcado que existe la «evidencia» de ese «bajo impacto ambiental», por lo que abre la puerta al uso de extraer gas natural a través de fracturación hidráulica en el contexto internacional actual.
El Gobierno de México anunció este miércoles que va a comenzar a probar con el ‘fracking’ para reducir la dependencia del gas importado, particularmente desde Estados Unidos, y avanzar hacia la soberanía energética en la próxima década. EFE
