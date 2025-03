Sheinbaum destaca a México como ejemplo de paridad de género a nivel internacional

Ciudad de México, 14 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes al país como ejemplo internacional de paridad de género en cargos públicos y pidió a las mujeres del mundo que no sólo se luche por la equidad sino también contra el “clasismo, machismo y cualquier forma de discriminación».

“Como mujeres parlamentarias y como mujeres participantes de la vida pública, las conmino a que este grito de igualdad por la paridad sea un grito general en contra del clasismo, en contra del racismo, en contra del machismo y de cualquier forma de discriminación”, apuntó en la inauguración de la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria (UIP).

En su discurso, la gobernante mexicana destacó la importancia de la paridad no solo en los parlamentos, sino en cualquier espacio de la vida pública y el conocimiento de los derechos de las mujeres en “toda su amplitud”.

“Eso quiere decir la paridad. Nuestro país, en efecto, es ejemplo internacional. Hay paridad en los congresos, no solamente federales, sino estatales. En septiembre, a partir de septiembre, habrá paridad en el Poder Judicial de nuestro país”, presumió.

Señaló que en México, 13 de las 32 entidades del país las gobiernan mujeres y en la legislación “muy pronto habrá paridad” también en los partidos políticos y presidencias municipales.

Apuntó que, como lo dijo en su campaña presidencial y tras su llegada al poder “llegaron todas” incluyendo a mujeres de grupos indígenas, afrodescendientes, amas de casa, trabajadoras del hogar, policías, “soldadas”, abogadas, ingenieras, maestras, doctoras.

Asimismo, pidió no olvidar que la lucha de las mujeres es parte necesaria “de la lucha por los derechos y por la justicia”.

Por ello, enumeró las iniciativas de reforma constitucional que ha promovido para elevar “al más alto rango” la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y salario igual por trabajo igual que el de los hombres, aseguró.

Sin embargo, dijo, es importante que “toda esta letra sea una realidad y se convierta en derechos”, por lo que destacó que este primer año de su mandato lo declaró como el año de la mujer indígena, pues históricamente esta población ha sufrido discriminación en México y el mundo entero.

“Es una forma de colocar a la figura femenina, la más olvidada, la más discriminada, como protagonista de un pasado que le había sido negado”, zanjó.

Avance significativo

Por su parte, Tulia Jackson, presidenta de la UIP y presidenta de la Asamblea Nacional de la República Unida de Tanzania, celebró la elección de Sheinbaum como primera mujer presidenta de México, pues aseguró que en el país “han puesto un gran ejemplo en relación con la paridad de género y la política en general”.

Señaló que Latinoamérica ha demostrado un “extraordinario avance” en relación con la igualdad de género, pues actualmente la región tiene el promedio más elevado de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres con un 35,4 %.

“Este es un testamento del poder de nuestra visión, compartida, quiero decir, de un mundo más equitativo de la cooperación interparlamentaria para avanzar en las democracias inclusivas y representativas”, apuntó.

Sin embargo, expresó su preocupación por la fragilidad de los progresos equitativos y del arraigo de estructuras patriarcales en gran parte del mundo.

“Estos retos, señoras y señores, nos recuerdan que nuestro trabajo dista mucho de haber acabado, de haber terminado”, advirtió.

Finalmente, dijo que la paridad no puede existir de manera aislada pues se requieren instituciones sensibles a cuestiones de género y espacios estructurados para que haya una participación plena y equitativa y precisó que este es un momento para mostrar que la paridad no es negociable.

“Que la lucha por la igualdad de género no es nada más un pretexto, sino que es la esencia misma de la democracia y del desarrollo sostenible, que nuestro compromiso con estas metas no conoce límite alguno. Aspiremos a un mundo donde la paridad no sea una excepción, sino una norma”, señaló. EFE

