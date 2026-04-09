Sheinbaum dice estar «orgullosa» de apoyar a Cuba y niega opacidad en envío de ayuda

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Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves «orgullosa de apoyar a Cuba» con el envío de ayuda humanitaria, y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo mexicano a la isla caribeña.

«Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país», afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria mexicana rechazó que su gobierno haya reservado información sobre los envíos de ayuda a petición de La Habana, según publicó este día el diario El Universal, que cita a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

«Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información», enfatizó Sheinbaum, quien calificó como «falsa» la versión de que La Habana haya solicitado esa cuestión.

Sheinbaum afirmó que su Administración cuenta con registros sobre las exportaciones y que estas se han realizado bajo esquemas comerciales, además de la ayuda humanitaria que México ha decidido enviar.

«No tenemos nada que esconder», reiteró.

La presidenta ha reiterado en varias ocasiones que su Gobierno seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Cuba e indicado que -tanto en materia de combustibles como en asistencia social- la cooperación se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar los intereses nacionales.

Sheinbaum anunció también el pasado 30 de marzo que su Gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera un buque ruso con petróleo pese al bloqueo energético decretado por Washington a la isla.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto y con déficit crónico de inversiones, agravado por los últimos tres meses de bloqueo petrolero de EE.UU. EFE

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