Sheinbaum llama a Lula un «muy buen presidente» y espera comicios sin «injerencias»

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a que las próximas elecciones de Brasil se desarrollen sin injerencias extranjeras y que se respete la decisión de los brasileños, al tiempo que calificó a su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, como “un muy buen presidente”.

“No debe haber injerencia extranjera en ninguna elección. De ningún país”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los comicios presidenciales del próximo 4 de octubre.

Respecto a Lula, Sheinbaum consideró que “ha sido un muy buen presidente” y destacó entre sus logros la reducción del hambre en el país suramericano.

La gobernante mexicana reivindicó que en Brasil deben decidir “las y los brasileños libremente y lo que decida el pueblo se respete”, al recordar que la autodeterminación de los pueblos forma parte de los principios de la política exterior mexicana.

Sus declaraciones se producen un día después de que Lula advirtiera ante la Asamblea General de Naciones Unidas de que Latinoamérica vuelve a presenciar “injerencia externa en procesos electorales” y afirmara que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

El mandatario brasileño, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, ha acusado en los últimos meses al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de intentar influir en las elecciones en favor de su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, quien ha negado recibir apoyo de Washington.

Las relaciones entre Brasilia y Washington atraviesan además tensiones por los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños, aunque ambos gobiernos mantienen negociaciones comerciales.

Por último, la mandataria mexicana recordó que Brasil, con unos 213 millones de habitantes, consiguió salir nuevamente del Mapa del Hambre de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un resultado reconocido en 2025 con base en los indicadores del periodo 2022-2024.

“Eso es importantísimo”, aseveró Sheinbaum. EFE

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