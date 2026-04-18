Sheinbaum ofrece México como sede de la cumbre en defensa de la democracia en 2027

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló este sábado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido su país como sede de la cumbre en defensa de la democracia que se celebrará en 2027.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

El presidente del Gobierno dio la bienvenida a este encuentro a la presidenta mexicana, que participa por primera vez en este foro, y a renglón seguido le agradeció que haya ofrecido su país para la cumbre que se celebrará el año que viene.

Sánchez recibió a Sheinbaum antes de la foto de familia de la cumbre y ambos han conversado brevemente mientras posaban para los informadores gráficos. EFE

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