Sheinbaum publica en Diario Oficial reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

2 minutos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución mexicana para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con aplicación gradual hasta 2030.

En la edición vespertina del DOF se apuntó que tras la publicación del decreto, el Congreso mexicano deberá realizar las reformas a las leyes secundarias en un plazo de 90 días.

«El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación», indicó el texto.

Previamente, la Cámara de Diputados declaró constitucional este martes la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral en México.

La presidenta de la Cámara baja del Congreso mexicano, Kenia López, informó en sesión del pleno que la reforma aprobada antes por senadores y diputados recibió el aval de la mayoría de los congresos estatales, por lo que emitió su declaratoria y la envió a la Cámara alta.

Se informó que fueron 22 los congresos estatales que ya han emitido votos a favor de la reforma laboral.

Entre estos, los parlamentos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca.

Así como las legislaturas de Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la capital Ciudad de México.

Con lo aprobado, se determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que su aplicación será gradual hacia 2030, en un modelo donde, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un 100 % más de lo fijado para las horas ordinarias a partir de 2027.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, el trabajo extraordinario no deberá exceder las 12 horas en una semana y podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

De prolongar el tiempo extraordinario, los empleadores deberán pagar 200 % más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Además, la jornada prohíbe trabajar tiempo extraordinario a las personas menores de 18 años, entre otros puntos. EFE

