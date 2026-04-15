Sheinbaum responde a críticas sobre ‘fracking’ y asegura que no se afectará a comunidades

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Ciudad de México, 15 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a las críticas sobre el interés de su Gobierno en explotar gas mediante fracturación hidráulica (‘fracking’), y aseguró que no se tomará ninguna decisión que afecte a las comunidades.

«No vamos a hacer nada contra la población, nunca», afirmó la mandataria, durante su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana se refirió así a los cuestionamientos de organizaciones civiles, como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que se oponen a esta técnica, luego de que el Gobierno planteó evaluar su viabilidad en distintas regiones del país.

Sheinbaum aseguró que el tema se analiza con base en la ciencia, por lo que convocó a «los mejores científicos de México» para revisar si existen nuevas tecnologías, en qué zonas podría ser viable su aplicación y sus impactos ambientales y sociales.

«La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta», sostuvo, y agregó que el análisis se presentará dentro de dos meses.

En ese sentido, señaló que cualquier proyecto tendría que pasar por el diálogo con las comunidades, y no descartó una consulta popular.

«Hay que hablar con la población de esa zona, si está de acuerdo o no está de acuerdo», señaló.

Por otro lado, Sheinbaum -experta en ingeniería ambiental- reconoció que antes rechazaba esa técnica: «Yo misma durante muchos años dije ‘el fracking no'», recordó.

Sin embargo, sostuvo que el contexto energético actual obliga a revisar el tema, en particular ante la dependencia de energía de otros países.

«Lo que no queremos es cerrar la puerta al futuro de México», agregó.

Al explicar los casos que se analizan, mencionó que en el estado de Coahuila (norte) existe una cuenca compartida con Estados Unidos, donde el gas se encuentra a unos 3.000 metros de profundidad y «no sabemos qué tanto gas están sacando de este lado».

«No nos cerremos, veamos si es factible, como otras tecnologías», insistió.

Además, aclaró que si el grupo de expertos concluye que los proyectos son inviables no se harán.

«A todos los grupos ambientalistas que se oponen a la fractura hidráulica, lo que les decimos es que vamos a tomar una decisión responsable», sostuvo. EFE

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