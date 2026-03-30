Sheinbaum revela que envió personalmente 1.100 dólares de ayuda humanitaria a Cuba

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Ciudad de México 30 mar, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una ayuda de 20.000 pesos (unos 1.100 dólares) al pueblo de Cuba, destinada a ayuda humanitaria, en el marco de la iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a la isla ante su crisis energética.

“(Doné) 20.000 pesos (unos 1.100 dólares). Había problemas, por cierto, con el depósito (…) Ahora, eso es una cosa personal. Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba”, precisó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Hace unas semanas la gobernante mexicana había anunciado una donación económica a Cuba «de manera personal», tras el reciente llamado en ese sentido del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria aclaró que esta donación “no tiene que ver” con su investidura, pues aseguró que “como presidenta del pueblo de México siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación”.

Por otra parte, detalló que la cooperación con Cuba —tanto en materia de combustibles como en asistencia social— se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar los intereses nacionales.

“Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, afirmó al explicar que la decisión se evalúa según condiciones tarifarias y aduaneras, pues “buscamos siempre la ayuda humanitaria”.

Subrayó que, además de la cooperación entre gobiernos, existen solicitudes de empresas privadas interesadas en adquirir combustibles mexicanos para abastecer al sector privado cubano.

“Esas empresas privadas, como hoteles, están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se acercan a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex (Petróleos Mexicanos) y llevar ellos a los privados de Cuba”, señaló.

Recordó que Cuba recientemente anunció “una apertura de su economía”, lo que ha multiplicado este tipo de operaciones comerciales.

Sobre la postura histórica de México hacia la isla, reiteró que el país defiende la soberanía cubana “no tiene que haber la intervención de un país sobre otro país”.

Sostuvo que el apoyo humanitario continuará pese a críticas internas, al afirmar que “los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son los algunos opositores de ultraderecha”, mientras “el pueblo de México está totalmente de acuerdo con que haya ayuda humanitaria a Cuba y a cualquier país del mundo”.

Recordó que México ha tenido siempre una relación de amistad con el pueblo cubano, la cual va a seguir existiendo.

“Mientras yo sea presidenta, esa va a seguir siendo la posición. Porque es por Constitución y por convicción y lo que nos acerca al pueblo cubano es algo extraordinario. Entonces la ayuda humanitaria va a seguir y la ayuda comercial estamos viendo las condiciones”, aseveró. EFE

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