Siete artistas contemporáneos chilenos exploran la «distancia y el territorio» en Londres

Londres, 12 mar (EFE).- Siete artistas contemporáneos chilenos y chileno-británicos de distintas disciplinas exploran la distancia entre países con una exhibición de nuevas obras en una muestra conjunta en la Somers Gallery de Londres a partir del 28 de marzo, anunció este miércoles la galería británica.

‘The Rest Has All Been Dreams’ (‘El resto han sido todo sueños’), que se podrá visitar hasta el 7 de abril, aunará obras de las fotógrafas Bárbara Oettinger (1981) y Carola Ureta Marín (1988), así como de la impresora Luciana Solar Guzmán (1981), el arquitecto Otto Schade (1971), la fotomontadora Sachiyo Nishimura (1978), la videógrafa Tere Chad (1990) y la pintura de Ume Dahlia (1995).

«Esta exposición íntima, con su diversa lista de artistas, brinda al público una brillante oportunidad para ver la obra que está siendo inspirada tanto por Chile como por el Reino Unido, desde dentro y fuera», explicó el museo en un comunicado.

A éstos se les pidió que respondieran a la noción de «Distancia y Territorio», por lo que la obra exhibida ofrecerá una visión tanto de Chile como del Reino Unido desde el prisma de aquellos que tienen un doble entendimiento de los territorios.

Los autores investigarán sentimientos y reacciones que surgen cuando se vive en otro país, desde el aislamiento hasta un sentido de comunidad, y presentarán «una mirada fascinante» sobre los paralelismos y las diferencias entre ambos países, que pueden comunicarse y entenderse mejor a través del arte visual.

Además, se tratarán otros temas como las crisis climáticas, experiencias sensoriales entre el cuerpo y la tierra y dinámicas cambiantes de poder y desarrollo en una exposición que «desafiará a los espectadores a examinar su propia relación con su entorno».

El encargado de elegir este elenco de artistas fue el crítico de arte y escritor Tabish Khan, comisario de la exhibición, tras una convocatoria abierta a todos los artistas visuales chilenos que trabajan en el Reino Unido. EFE

