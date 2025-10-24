Siete migrantes mueren al naufragar una lancha frente a las costas turcas del Egeo

1 minuto

Ankara, 24 oct (EFE).- Siete personas murieron al hundirse una embarcación neumática frente a las costas de la localidad turca de Bodrum, en el mar Egeo, mientras que otras dos fueron rescatadas con vida por la Guardia Costera.

Después de recibir el aviso del hundimiento de una embarcación con migrantes frente a las costas de Bodrum, la Guardia Costera desplegó esta madrugada cuatro barcos con equipos de rescate y de buceo y un helicóptero, informó este viernes la agencia de noticias turca Anadolu.

Las autoridades continúan las operaciones en la zona para localizar a posibles desaparecidos al tiempo que tratan de determinar el número exacto de personas que viajaban en la lancha.

Bodrum, situada en la costa suroeste de Turquía frente a la isla griega de Kos, es un punto de partida habitual para los migrantes que intentan cruzar el mar Egeo para llegar a la Unión Europea.EFE

dt-ll/jgb