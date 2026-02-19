Siete procesados por el crimen del joven ultra en Francia, todos niegan voluntad de matar

París/Lyon (Francia), 19 feb (EFE).- Siete de los detenidos por el asesinato del joven ultra Quentin Deranque en la localidad francesa de Lyon fueron procesados este jueves, indicó el fiscal de Lyon, Thierry Dran, que señaló que cinco reconocen haber participado en la paliza, pero todos ellos niegan haber tenido una voluntad homicida.

Los otros cuatro detenidos, tres de ellos mujeres, sospechosos de haber ayudado a los acusados a escapar de la justicia, fueron liberados bajo control judicial y serán convocados en el futuro para responder de esos delitos.

En una rueda de prensa, Dran aseguró que dos de los arrestados se han negado a testificar y que quedan otros participantes en la pelea por identificar.

Pero a partir de los elementos ya recabados por los investigadores, sobre todo «del gran número de golpes en la cara y el cráneo de Quentin Deranque», el fiscal aseguró que acusará de homicidio voluntario a los siete, para quienes pedirá su mantenimiento en prisión preventiva.

A ellos se sumarán los agravantes de asociación de malhechores para la comisión de un delito. La investigación será dirigida por tres jueces de instrucción.

El fiscal aseguró que tres de los detenidos confesaron pertenecer «al movimiento de la ultraizquierda», sin dar más detalles. Dos de ellos tenían antecedentes judiciales por actos violentos, tenencia de estupefacientes, robo y tenencia de armas, y uno estaba bajo control judicial por un tribunal de Lyon.

Los procesados tienen entre 20 y 26 años, la mayoría son estudiantes, uno está en paro y otro trabaja como asistente parlamentario, dijo Dran, que no detalló su identidad.

Pero dejó entrever que se trata de Jacques-Elie Favrot, mano derecha del diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault, fundador del grupúsculo Joven Guardia, disuelto en verano pasado por el Gobierno por sus posiciones radicales y violentas. EFE

