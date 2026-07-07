Siete selecciones americanas buscan en Paraguay dos billetes al Grupo III de la Copa Davis

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Asunción, 7 jul (EFE).- Siete equipos americanos buscarán desde este miércoles dos billetes al Grupo III de la Copa Davis cuando se enfrenten en dos grupos en las canchas de tierra batida del Rakiura Resort de la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

Se trata de los equipos de Cuba, Trinidad y Tobago y Honduras, que conforman el grupo A, mientras que Aruba, Antigua y Barbuda, Surinam e Islas Vírgenes de Estados Unidos integran la zona B, de acuerdo con el sorteo realizado este martes con apoyo de la Asociación Paraguaya de Tenis (APT).

El mismo sorteo determinó que los duelos se disputarán entre el 8 y el 11 de julio.

La APT no difundió de inmediato el programa de los partidos.

En su sitio en internet, la Copa Davis señaló que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a una eliminatoria cruzada entre líderes y escoltas de las zonas, con los ganadores de estas llaves obteniendo el pase al Grupo III americano.

La Copa Davis también recomendó a los simpatizantes del tenis estar atentos al desempeño del capitán-jugador de Honduras, el tenista Keny Turcios, quien a sus 37 años de edad y con 89 partidos en la competición «sigue siendo un pilar del equipo en el que debutó en 2008». EFE

rgc/lb/car