Sin pruebas de que el cannabis medicinal sea eficaz para la depresión o la ansiedad

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Redacción Ciencia, 17 mar (EFE).- La mayor revisión de literatura científica sobre la seguridad y eficacia de los cannabinoides en afecciones de salud mental no ha encontrado pruebas de que el cannabis medicinal sea eficaz frente a la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El artículo que publica Lancet Psychiatry es una revisión sistemática y metaanálisis que incluye los resultados de 54 ensayos publicados entre 1980 y 2025 en el mundo.

El autor principal del estudio, Jack Wilson, de la Universidad de Sídney, indicó que «los resultados ponen en tela de juicio la aprobación del cannabis medicinal» para el tratamiento de los trastornos antes citados.

El consumo habitual de cannabis medicinal «podría estar causando más daño que beneficio al empeorar los resultados de salud mental —por ejemplo, un mayor riesgo de síntomas psicóticos y de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis— y al retrasar el uso de tratamientos más eficaces», aunque el estudio no abordó específicamente ese aspecto, afirmó.

Los investigadores encontraron pruebas que sugieren que el cannabis medicinal podría ser «potencialmente beneficioso» para algunas afecciones, como el tratamiento del trastorno por consumo de cannabis, el autismo, el insomnio y los tics o el síndrome de Tourette.

Sin embargo, la calidad general de la evidencia para afecciones como el autismo y el insomnio «era baja», destacó Wilson y agregó que, a falta de un apoyo médico o psicológico sólido, el uso de cannabis medicinal en estos casos «rara vez está justificado».

Además, hay pruebas de que puede ser beneficioso en determinadas afecciones de salud, como la reducción de las convulsiones asociadas a algunas formas de epilepsia, la espasticidad en personas con esclerosis múltiple y el tratamiento de ciertos tipos de dolor

En el caso del autismo, aunque el estudio mostró «cierta evidencia» de que podría ayudar a reducir los síntomas, en realidad «no existe una experiencia única o universal del autismo, por lo que este hallazgo debe interpretarse con cautela», señaló Wilson en un comunicado de la Universidad de Sidney.

El cannabis medicinal no resulta eficaz para todos los tipos de trastornos por consumo de sustancias y, aunque puede ayudar a tratar la dependencia del cannabis, se observó que aumentaba el deseo de consumir cocaína entre las personas con esa adicción.

Los investigadores instaron a una mayor regulación de la prescripción de cannabis medicinal y Wilson consideró que el estudio puede ayudar a los profesionales clínicos a tomar decisiones basadas en la evidencia, lo que contribuye a garantizar que los pacientes reciban tratamientos «eficaces y minimizando» los daños derivados de productos de cannabis ineficaces o inseguros.

En Australia, en los últimos cuatro años, se han triplicado las ventas de medicamentos cannabinoides, a menudo para el tratamiento de trastornos de salud mental y de consumo de sustancias.

En Estados Unidos y Canadá, según el comunicado, el 27 % de las personas entre 16 y 65 años ha consumido cannabis con fines médicos y aproximadamente la mitad lo ha hecho para tratar problemas de salud mental. EFE

cr/acm