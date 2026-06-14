Sindicato egipcio acusa al armador de fracaso para liberar marineros capturados en Somalia

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El Cairo, 14 jun (EFE).- El Sindicato Profesional de Oficiales Marítimos egipcio culpó al armador del buque cisterna, identificado como M/T EUREKA y secuestrado en mayo por piratas somalíes, del fracaso de las negociaciones para liberar a los 12 marineros, ocho egipcios y cuatro indios, mientras esperan que aumente el precio del rescate.

El capitán Sayed el Shazly, jefe del sindicato y enlace con la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, en sus siglas en inglés), responsabilizó en una entrevista anoche en el canal egipcio Al Shams TV al dueño por su negativa a pagar el rescate o entablar negociaciones serias, llevando las conversaciones a «un punto muerto».

Asimismo, añadió que ahora mismo el armador está «desaparecido» al no responder a llamadas y consultas sobre el paradero de los marineros secuestrados, mientras los piratas aumentan el precio del rescate.

M/T EUREKA es un buque cisterna que transportaba diésel y fue capturado por grupos armados somalíes el pasado 2 de mayo cuando navegaba frente a la costa de la provincia yemení Shabwa, con una tripulación a bordo de 12 marineros, según denunció en su momento la Guardia Costera del Yemen.

El Shazly alertó de que la «situación es extremadamente compleja» porque el grupo de piratas somalíes «no cuentan con una organización formal ni numerosa con la que los países puedan negociar a través de los canales diplomáticos habituales, lo que dificulta enormemente alcanzar un acuerdo directo».

Por otro lado, reveló la «inseguridad» a la que se han enfrentado estos trabajadores desde el principio ya que el propietario «izó banderas de conveniencia -para eludir las estrictas normas internacionales- para que los marineros trabajaran sin que se les aplique las normas de seguridad, protección y condiciones adecuadas».

El buque navegaba bajo la bandera de Togo, pero algunos medios egipcios señalan que en realidad está gestionado por la empresa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) Royal Shipping Lines.

«El buque es de 88 metros de eslora, de los barcos que se consideran pequeños o de apoyo petrolero, entonces su valor máximo asegurado es de un millón de dólares», indicó, y afirmó que «no tienen en cuenta la vida de los marineros» porque «el propietario prefiere sacrificar a la tripulación antes que pagar sumas superiores al valor monetario del buque».

El capitán añadió que están «a merced de la situación actual, porque en este momento no es posible llevar a cabo ninguna acción militar limitada, ya sea por parte de las autoridades somalíes o de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz estacionadas en la región».

«Cualquier opción militar imprudente pondrá inevitablemente en peligro, en primer lugar, la vida de los marineros egipcios detenidos», advirtió.

La Guardia Costera yemení aseguró en su momento que la embarcación transportaba aproximadamente 2.800 toneladas de diésel.

No obstante, pese a sus intentos de parar el secuestro, la institución yemení aseguró que la operación se enfrentó a «desafíos significativos» debido a que las embarcaciones están diseñadas para misiones costeras de corto alcance y no están equipadas para operaciones en alta mar ni persecuciones de larga distancia.

La piratería frente a las costas de Somalia aumentó a finales de la década de 2000 antes de disminuir debido a las patrullas navales internacionales, aunque han continuado los incidentes esporádicos en los últimos años. EFE

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