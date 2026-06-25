Sindicatos incitan a profesores galos a hacer huelga por falta de condiciones ante calor

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París, 25 jun (EFE).- Los sindicatos del sector educativo incitaron este jueves a los profesores franceses a hacer valer su derecho a la huelga ante la ausencia de condiciones para mitigar el calor extremo en las clases, en las que se alcanzan, en ciertos casos, los 35 grados.

En un comunicado conjunto, ocho sindicatos de la educación (entre ellos los mayoritarios en el país CFDT y CGT) denunciaron que «la salud del personal y de los alumnos está en riesgo» por culpa de «una clara falta de preparación» por parte del Ministerio de Educación frente a episodios de canícula que eran «previsibles».

Desde hace casi una semana, Francia soporta una ola de calor extrema, que podría superar a la de 2003, que ha llevado a batir récords de temperaturas medias diurnas y nocturnas y ha creado graves impactos en los servicios públicos, entre ellos el de la Educación.

Su ministro, Édouard Geffray, hizo este jueves un nuevo balance en el que situaba en 3.500 las escuelas totalmente cerradas en toda Francia, más otras 10.000 que habían tenido que reducir sus horarios ante el calor extremo. El país cuenta con un total de 60.000 establecimientos escolares (que albergan a 12 millones de alumnos) y solo un 5 % tienen climatización.

Esta ola de calor inaudita sucede en plena celebración de los dos exámenes estatales más importantes del sistema educativo en Francia, el del acceso de la universidad (‘Le Baccalauréat’) y el de secundaria (‘Brevet’). Varios de ellos se han aplazado para la próxima semana, pero otros muchos se han realizado bajo unas condiciones extremas de calor.

Francia elevó este jueves al nivel más alto su dispositivo de respuesta sanitaria ante la creciente presión sobre hospitales y servicios médicos.

El país europeo experimentó la víspera el día más caluroso jamás registrado en el país, con 30 °C de media y amplias zonas del país en las que se rebasaron los 40 °C, mientras se prepara para vivir este jueves otra jornada que se perfila incluso peor, con 72 de su centenar de departamentos en alerta roja por calor, catorce más que la víspera.

Y también batió el récord de la noche más calurosa con una media de las mínimas 22 °C en la madrugada de este jueves, según Météo-France. EFE

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