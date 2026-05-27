Sindicatos paraguayos piden subir 30 % salario mínimo y rechazan cálculo sobre inflación

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Asunción, 27 may (EFE).- Los sindicatos de Paraguay exigieron este miércoles un incremento del 30 % del salario mínimo, fijado actualmente en 2.899.048 guaraníes (unos 473,17 dólares al cambio vigente), y que deberá definirse antes del 1 julio, al declararse en contra de usar como base de la negociación de la nueva cifra el resultado de la inflación en junio.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Aldo Snead, calificó, en declaraciones a la radio local Universo, de «burla para el trabajador» que la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) defienda la fórmula de cálculo establecida en el Código del Trabajo.

En ese sentido, indicó que en estudios técnicos elaborados por los sindicatos se ha logrado establecer que la pérdida del poder adquisitivo «estaría llegando casi al 30 %», equivalente a unos 653.000 guaraníes (unos 107 dólares).

Igualmente, rechazó el cálculo de inflación del Banco Central del Paraguay, al considerar que «no condice con la realidad que vive el trabajador asalariado del país».

Ante el desacuerdo con la patronal, el dirigente informó que los sindicatos abandonaron las negociaciones en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), el órgano integrado por instituciones del Estado, empleadores y trabajadores, que se reúne cada año para proponer al Ejecutivo el reajuste del salario mínimo.

«Creemos que llegamos al tope de las negociación, de las discusiones dentro de la Conasam. Por lo tanto, se decidió retirarnos de las reuniones», indicó, aunque aclaró que no están «cerrados a discutir y estudiar algún otro tipo de cálculo» para establecer el porcentaje de aumento del salario mínimo.

El líder sindical anunció que solicitaron una audiencia con el presidente paraguayo, Santiago Peña, con el objetivo negociar el reajuste «directamente con el Poder Ejecutivo» y no a través del Conasam.

Según el Código de Trabajo, el reajuste del salario mínimo lo determina el Poder Ejecutivo, a propuesta del Conasam. El cálculo se hace a partir de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio.

Peña deberá suscribir, antes del 1 de julio, un decreto con el nuevo salario. EFE

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