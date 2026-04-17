Siria anuncia que controla una base tras la retirada de la coalición antiyihadista

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El gobierno de Siria aseguró este jueves que tomó el control de una base militar en la provincia de Hasaka, en el noreste, después de que la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico (EI) se retirara.

Las fuerzas del ejército sirio «tomaron el control de la base aérea de Qasrak (…) tras la retirada de las fuerzas de la coalición internacional», indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido por la agencia estatal SANA.

Un responsable de ese ministerio señaló a la AFP que las fuerzas sirias habían entrado en la base, que ahora está «vacía de fuerzas estadounidenses después de que se retiraran por completo».

Un corresponsal de la AFP cerca de la ciudad de Qamishli vio un convoy de vehículos militares estadounidenses dirigirse hacia la frontera iraquí.

Qasrak era considerada una base clave de Estados Unidos en el noreste de Siria y en los últimos meses había servido como centro logístico para los convoyes y equipos militares que se dirigían a Irak.

El nuevo gobierno de Siria ha ampliado su control en zonas del noreste del país que antes estaban en manos de fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos.

El mes pasado, Siria afirmó que el ejército se había apoderado de la base de Rmeilan, también en la provincia de Hasaka, tras la retirada de las fuerzas de la coalición.

En meses recientes, las fuerzas estadounidenses también se han retirado de la base de Al Tanf, en el sureste, y de Shadadi, en el noreste.

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