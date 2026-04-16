Siria da por finalizado el traspaso de bases de EEUU a las autoridades del país

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Beirut, 16 abr (EFE).- Siria dio por finalizado este jueves el proceso de traspaso a las autoridades locales de las bases de Estados Unidos, que mantenía una presencia militar significativa en el país desde hacía una década como parte de su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

«Damos la bienvenida al completado traspaso de instalaciones militares donde las fuerzas de Estados Unidos habían estado anteriormente presentes en Siria, a manos del Gobierno sirio», indicó el Ministerio de Exteriores del país árabe en un comunicado.

Según la nota, ambas naciones consideran que «las circunstancias por las que inicialmente se necesitó una presencia militar estadounidense en Siria, es decir luchar contra el ascenso regional del Estado Islámico, han cambiado radicalmente».

En este contexto, a diferencia del escenario prevalente durante los años de mayor expansión de la formación yihadista en 2014 y 2015, coincidiendo además con una guerra civil en el país, el Estado sirio se considera «totalmente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro».

El Ministerio de Exteriores destacó que el proceso de traspaso se desarrolló en base a una coordinación «completa» de ambos gobiernos, en línea con las buenas relaciones bilaterales logradas a raíz del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024.

Estados Unidos se replegó de una primera base en la triple frontera con Irak y Jordania en febrero, apenas dos semanas después de que el Gobierno sirio y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) alcanzaran un acuerdo para la integración estatal del noreste del país.

En esa región, hasta comienzos de año gobernada por una autoproclamada administración autónoma aliada de Washington, se ubicaban las principales bases estadounidenses del país.

Además, Damasco se unió a la coalición internacional contra el EI a finales de 2025 y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ya había adelantado el pasado enero que su país no tenía interés en mantener una presencia «a largo plazo» en el país árabe. EFE

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