Siria dice que su despliegue fronterizo es preventivo entre rumores de un ataque a Hizbulá

Beirut, 6 mar (EFE).- El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, informó este viernes al primer ministro libanés, Nawaf Salam, de que su reciente despliegue militar en las zonas fronterizas solo responde a motivos de seguridad, después de que algunos medios hablaran de preparativos para una ofensiva contra el grupo chií Hizbulá.

«El presidente Al Sharaa también aseguró al primer ministro Salam que la mayor presencia militar en la divisoria sirio-libanesa solamente está dirigida a reforzar el control fronterizo y a mantener la seguridad interna siria», dijo el Gobierno del Líbano en un comunicado.

«Esta medidas son similares a aquellas implementadas en la frontera sirio-iraquí. El presidente Al Sharaa destacó la importancia de mantener una coordinación continua entre ambos países», agrega la nota.

La conversación entre ambos líderes tuvo lugar después de que algunos medios informaran recientemente del despliegue de miles de soldados sirios en las zonas fronterizas con el Líbano, como parte de un supuesto plan para lanzar un ataque contra Hizbulá al otro lado de la divisoria.

El movimiento chií era aliado del derrocado régimen de Bashar al Asad y envió a miles de combatientes a Siria para apoyarlo durante la guerra civil iniciada allí a partir de 2011, cuando Damasco se enfrentó a grupos rebeldes y opositores afiliados a las actuales autoridades del país árabe.

Por ello, se extendieron algunas informaciones que apuntaban a una potencial ofensiva contra el grupo, enemigo de la antigua oposición siria, aprovechando la ofensiva israelí que ya le tiene como objetivo de forma simultánea. EFE

