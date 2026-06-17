Siria restablece internet tras reparar en menos de 48 horas un cable submarino saboteado

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Damasco, 17 jun (EFE).- La Compañía Siria de Telecomunicaciones anunció este miércoles el restablecimiento total de los servicios de internet tras completar en menos de dos días las reparaciones de emergencia de un cable submarino internacional dañado, en lo que la entidad describió como un acto de sabotaje cerca de la costa mediterránea de Tartús.

En un comunicado, reproducido por la agencia oficial de noticias siria SANA, la empresa estatal dijo que los equipos habían terminado las reparaciones antes de la medianoche y que el tráfico de la red había «vuelto a la normalidad», un trabajo realizado «íntegramente por sus equipos técnicos nacionales».

El cable, que conecta Tartús, en el noroeste de Siria, con la ciudad portuaria egipcia de Alejandría, fue «saboteado» el lunes, lo que dejó fuera de servicio «gran parte de sus capacidades internacionales».

El incidente interrumpió gran parte de la capacidad de internet internacional de Siria, debilitando la conectividad para los suscriptores en todo el país.

La compañía de telecomunicaciones Syrian Telecom, vinculada al Gobierno del país, describió el acto como una «campaña de sabotaje sistemática» dirigida a la infraestructura del país árabe.

La empresa estatal no mencionó posibles autores ni tampoco ningún grupo ha reivindicado esta acción.

El sistema de comunicaciones de Siria depende en buena medida de tres cables submarinos que conectan la ciudad de Tartús con las redes de Chipre, Líbano y Egipto.

Los servicios de internet y telecomunicaciones en Siria han sufrido interrupciones reiteradas en los últimos años debido a daños en la infraestructura, cortes de energía y problemas técnicos derivados del conflicto prolongado. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del sabotaje. EFE

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