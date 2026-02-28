Sismo de magnitud 5,9 sacude zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica sin consecuencias

Ciudad de Panamá, 28 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 5,9 se registró este sábado frente a la costa del Atlántico panameño en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, según el Instituto de Geociencias (IGC) panameño, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.

El movimiento telúrico se registró a las 12:11 hora local, con epicentro localizado en el océano a 43 kilómetros de Bocas del Toro a una profundidad de 10 kilómetros.

El pasado 24 de febrero ocurrió otro sismo, de magnitud 5,4, en Puerto Armuelles, localidad panameña también fronteriza con Costa Rica, pero situada en el litoral del Pacífico, sin que causara daños materiales o afectara a personas. EFE

