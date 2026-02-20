Socialistas, liberales y verdes urgen a Bruselas a distanciarse de Junta de Paz de Trump

3 minutos

Bruselas, 20 feb (EFE).- Los líderes de los grupos socialdemócrata, liberal y verde en el Parlamento Europeo urgieron este viernes a la Comisión Europea a marcar distancias con la Junta de Paz para Gaza organizada en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que participó una comisaria europea pese a las críticas desde la Eurocámara y distintos gobiernos comunitarios.

«Urgimos a la presidenta de la Comisión Europea a distanciarse claramente de la Junta de Paz de Donald Trump, a no mandar observadores y a detener cualquier forma de participación. La Comisión debe concentrar sus esfuerzos políticos y diplomáticos en el trabajo multilateral genuino que refuerce, y no fragmente, los esfuerzos de paz internacional», reclaman.

En una carta compartida en redes sociales, la líder de los socialdemócratas, Iratxe García; la jefa de filas del grupo liberal, Valérie Hayer, y los copresidentes de los Verdes, Terry Reintke y Bas Eickhout, criticaron la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en ese evento y lo tildaron de un «grave error de juicio desde la perspectiva institucional, legal y política».

«Hay un problema político claro: asistir a un evento inaugural manda una fuerte señal de apoyo sean cuales sean las intenciones expresadas. En el actual contexto geopolítico, este simbolismo se puede interpretar como dar la espalda al compromiso de la UE con el multilateralismo y la diplomacia basada en normas», advirtieron.

Para los líderes de estos grupos políticos, que sostienen la legislatura de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario debe «estar sujeto a un estándar elevado de disciplina institucional precisamente porque sus acciones marcan la percepción de la Unión Europea en su conjunto» pese a que la comisaria acudió sin un mandato de los gobiernos europeos.

Los eurodiputados señalan que la participación de Suica en esta «iniciativa diplomática cuestionada a nivel político» infringe además el equilibrio institucional.

«Dar visibilidad y legitimidad implícita a esta iniciativa debilita la autoridad de Naciones Unidas, que sigue siendo el marco principal para la mediación, coordinación humanitaria y procesos de paz reconocidos internacionalmente», añadieron.

La Comisión Europea ha defendido que la asistencia de Suica sirvió para mostrar su apoyo a Palestina y no quedarse «fuera de la mesa» cuando la UE es el principal donante de ayuda humanitaria al país, aunque ha defendido que la participación de la comisaria no equivale a ser miembro de la Junta.

Países como España, Francia o Eslovenia han reprochado a la CE haber asistido a la Junta de Paz por su incompatibilidad con Naciones Unidas. EFE

lzu/lpc/psh