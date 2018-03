La más fuerte irrupción del invierno en 55 años

Alrededor del 20% de las pistas de esquí en Suiza se cubren con nieve artificial. Su número se ha duplicado en los últimos cinco años y cuadruplicado en los últimos diez. Se estima que el uso de los cañones para producir nieve artificial se duplicará en el transcurso del próximo lustro. No obstante, Suiza tiene menos pistas cubiertas con nieve artificial que sus vecinos, Austria, Italia y Francia.

La llegada impetuosa de la nieve incrementa también el peligro de aludes. De acuerdo al Instituto Federal para el Estudio de la Nieve y de las Avalanchas (ENA), hay riesgo de aludes por encima de los 1.500 metros de altura en la vertiente norte de los Alpes, al este del Paso de Susten (que une los cantones de Berna y Uri), en la cordillera de Silvretta y de Samnaun (cantón Grisones), donde la nieve cubre entre 80 y 120 centímetros de la superficie montañosa. Por su parte, el servicio de informaciones de la red vial helvética, viasuisse, recomienda a los conductores tomar precauciones en carreteras superiores a los 900 metros de altitud. Unos dieciocho pasos de montaña están cerrados, entre ellos, los del Albula, Chasseral, Flüela, Forcola di Liviano, Slügen y Weissenstein. Aunque ya se han producido accidentes en las carreteras congeladas, hasta ahora no hay heridos ni muertes que lamentar.

Buena noticia para los amantes de los deportes invernales impacientes por sacar del sótano sus esquís y sus 'snowboard': una espesa capa de nieve recubre las regiones de montaña desde este fin de semana. Las cumbres del cantón de los Grisones son las más favorecidas. Desde el viernes (09.11.), en algunos lugares cayó hasta un metro de nieve. Hacia 50 años que no se registraba tanta nieve en el mes de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional (Météosuisse). En Davos, en el cantón de los Grisones, se midieron 62 centímetros de nieve tras 24 horas de precipitaciones. Sólo en noviembre de 1952 se registraron niveles semejantes. Como en la estación alpina no ha cesado de nevar desde el viernes, ahora se miden 87 centímetros de grosor. En el pico del Weissfluhjoch, a 2.540 metros sobre Davos, la capa es de 110 centímetros. En otras partes del país, también nevó de forma constante, aunque de manera menos abundante. En Braunwald (cantón Glarus) y de Unteriberg (cantón Schwyz) se alcanzaron los 72 centímetros. En el Cervino, mítica cumbre de los Alpes valesanos, se midieron 19 centímetros. Los meteorólogos anuncian hasta este lunes por la noche nevadas entre los 800 y los 1.000 metros de altura en las zonas oeste del país, e incluso hasta los 500 metros en el este de Suiza.

La más fuerte irrupción del invierno en 55 años 12 de noviembre de 2007 - 16:20 Hasta 120 centímetros de nieve cayeron sobre los Alpes suizos en los últimos tres días. Las precipitaciones continuarán, de acuerdo a las previsiones meteorológicas. Los responsables del sector turístico se congratulan de las excelentes condiciones de nieve para esta temporada invernal. Optimismo en las estaciones alpinas Los responsables de las estaciones invernales se alegran de la llegada precoz y abundante de la nieve. Gracias a ello, esperan poder compensar el bajo índice de ventas de billetes para los remontes de la pasada temporada invernal. En los Grisones se abrirán las pistas de esquí una semana antes de lo previsto, según indica Gieri Spescha, de la Oficina de Turismo de ese cantón. Y en la zona de los Alpes Berneses, Eduardo Zwyssig, de 'Gstaad-Saanenland Turismo' calcula que las primeras pistas de esquí estarán abiertas para el 1° de diciembre. "Ahora es importante que la gente en la planicie se dé cuenta de que el invierno ha llegado", concluye Spescha. swissinfo y agencias Nieve artificial Alrededor del 20% de las pistas de esquí en Suiza se cubren con nieve artificial. Su número se ha duplicado en los últimos cinco años y cuadruplicado en los últimos diez. Se estima que el uso de los cañones para producir nieve artificial se duplicará en el transcurso del próximo lustro. No obstante, Suiza tiene menos pistas cubiertas con nieve artificial que sus vecinos, Austria, Italia y Francia. Menos pérdidas de lo previsto El invierno 2006-2007 fue uno de los más pobres en nieve de las últimas décadas. Para el turismo suizo, las pérdidas fueron menores de lo que se temía. La hotelería anunció un buen cierre de la estación invernal, debido a la llegada del turismo extranjero. El uso de los remontes mecánicos bajó un 5%.