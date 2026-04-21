Solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay subieron 85 % en el primer trimestre

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Asunción, 21 abr (EFE).- Los pedidos de residencia en Paraguay por parte de extranjeros crecieron un 85 % entre enero y marzo de este año, al alcanzar los 18.071 trámites, frente a los 9.760 contabilizados en el mismo período de 2025, informó este martes la Dirección Nacional de Migraciones.

De ese total, 14.995 solicitudes corresponden a residencias temporales, un 105 % más que en el mismo periodo de 2025, y 3.076 a pedidos de residencias permanentes, con un aumento del 25 %, detalló Migraciones en un comunicado.

Entre enero y marzo, el organismo estatal expidió 14.275 residencias, un 64 % de ellas a brasileños (9.195), un 8,4 % argentinos (1.205), el 4,5 % a alemanes (651) y un 2,6 % a españoles (373).

Las otras nacionalidades con más residencias otorgadas fueron estadounidense, con 228 casos (1,5 %); venezolana (1,4 %) y francesa (1,3 %).

El viernes pasado, el Gobierno paraguayo anunció un programa que concede residencia permanente, sin el trámite previo de una temporal, a extranjeros que inviertan en los sectores turístico, inmobiliario y financiero, según informó entonces el Ministerio de Industria y Comercio.EFE

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