Somalia mata a catorce miembros del grupo yihadista Al Shabab en el sur del país

Nairobi, 10 feb (EFE).- El Ejército de Somalia mató este martes a catorce miembros del grupo yihadista Al Shabab en los alrededores del pueblo de Jamaame, en la región de Bajo Juba, en el sur del país, según comunicó el Ministerio de Defensa.

«La operación resultó en la eliminación de catorce terroristas y un herido, mientras que los miembros restantes huyeron de la zona», informó la mencionada cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

Dicha operación fue realizada por la Brigada Danab, una unidad de élite del Ejército somalí entrenada por Estados Unidos para combatir el yihadismo, en coordinación con las fuerzas de seguridad del estado federal de Jubalandia.

Poco antes, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) somalí confirmó la muerte de uno de los líderes del grupo, el jeque Mohamed Abu Usama, responsable del comité de ayuda a la sequía en el sur y centro de Somalia, en una operación «en colaboración de socios internacionales» efectuada el pasado domingo cerca del distrito de Sakow, en la región de Medio Juba.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

