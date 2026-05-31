Somalia mata a un alto cargo del grupo yihadista Al Shabab

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Nairobi, 31 may (EFE).- El Ejército de Somalia ha matado a dos supuestos miembros del grupo yihadista Al Shabab, incluido un alto mando terrorista, en una operación en la región de Bajo Shabelle (sur), informó el Ministerio de Defensa somalí.

«La operación acabó con la vida de un líder terrorista conocido como Abu Abdalla, que llevaba mucho tiempo implicado en la planificación y ejecución de atentados terroristas contra comunidades locales», publicó a última hora del sábado la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

Además, acusaron a Abu Abdalla de desempeñar «un papel fundamental» en la coordinación y dirección de las actividades de los yihadistas en la región.

El otro individuo fallecido fue identificado como su guardaespaldas personal.

Somalia ha redoblado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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