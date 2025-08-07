Sony ganó un 23,3 % más en abril-junio y mejora proyección para ejercicio pese a aranceles
Tokio, 7 ago (EFE).- El beneficio neto de Sony se incrementó un 23,3 % entre abril y junio, su primer trimestre fiscal, en el que ganó 259.027 millones de yenes (1.500 millones de euros), informó este jueves en su informe financiero, en el que mejoró sus previsiones para el ejercicio tras reevaluar el impacto arancelario.
La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento anotó una ganancia operativa de 339.955 millones de yenes (1.975 millones de euros) en dichos tres meses, un 36,5 % interanual más, de acuerdo al documento, que no incluye la rama de servicios financieros del grupo, cuya escisión está prevista para octubre.
La facturación por ventas del conglomerado aumentó un 2,25 %, hasta 2,62 billones de yenes (15.235 millones de euros), impulsado por el buen rendimiento de sus segmentos de videojuegos y sensores de imagen. EFE
