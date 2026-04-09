Sotheby’s expone en París dos Monet y un retrato de Bardot por Warhol antes de subastarlos

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París, 9 abr (EFE).- Dos desconocidos cuadros del maestro impresionista Claude Monet; un retrato pintado por Andy Warhol de la musa del cine francés fallecida el pasado diciembre Brigitte Bardot; y el grupo escultórico ‘La Clairière’, de Alberto Giacometti, están expuestos desde hoy en París por Sotheby’s antes de su subasta entre abril y mayo.

«Los dos cuadros de Monet comparten una historia. Vienen de colecciones privadas francesas y han estado varias décadas sin verse públicamente», destacó a EFE la codirectora del departamento de Arte Moderno de Sotheby’s, Aurélie Vandevoorde, cuando se cumplen a finales de 2026 los 100 años de la muerte de uno de los artistas que marcó la historia de la pintura.

Expuestos en la sede de la casa de subastas parisina antes de su venta el próximo 16 de abril, ‘Les Îles de Port-Villez’ (1883) y ‘Vétheuil, effet du matin’ (1901) están «en un excelente estado de conservación». Esta última obra se vio por última vez en público hace casi un siglo, en 1928.

«Se trata de dos obras paisajísticas pintadas con 20 años de diferencia y a 20 kilómetros de diferencia también e ilustran el tema predilecto de Monet: el río Sena» en las proximidades de Giverny, agregó Vandevoorde.

‘Les Îles de Port-Villez’, que Sotheby’s espera vender por al menos 3 a 5 millones de euros en la subasta del próximo 16 de abril, capta el río de «una manera revolucionaria», pues no realiza los bocetos en la orilla y sí al mismo nivel del agua, montado en un barco.

«No son realmente los paisajes lo que se representa. Es el reflejo de un motivo vegetal en la escena, cómo el agua refleja ese motivo, la atmósfera que hay alrededor, la luz», anotó la codirectora.

Tasado entre 6 y 8 millones de euros, ‘Vétheuil, effet du matin’ se trata de «un ejemplo muy notable» de la serie que Monet hizo inspirado en la localidad de Vétheuil.

Con el agua del Sena también presente, el impulsor del impresionismo pintaba desde el balcón del hotel que había alquilado para pintar Vétheuil «a diferentes horas del día». El que se subasta el 16 está bajo los efectos de la luz de la mañana.

Según Vandevoorde, ambos cuadros, a pesar de su valor artístico, no alcanzarán los 110 millones de dólares por los que Sotheby’s Nueva York vendió en 2019 la obra de Monet titulada ‘Meules’.

Además de ‘Les Îles de Port-Villez’ y ‘Vétheuil, effet du matin’, un lote más amplio de pintura moderna y contemporánea se pondrá a la venta el próximo 16 de abril en París.

Para la codirectora Sotheby’s París, destacan siete obras de Marc Chagall (1887-1985) realizadas con la técnica ‘gouache’ que estaban en posesión de sus herederos.

Aunque no se subastarán en la capital francesa, otras dos piezas sobresalen de la exposición de Sotheby’s: el retrato de Bardot por Warhol realizado en 1974 y que une arte y cultura pop y un conjunto escultórico en bronce de Giacometti, ‘La Clairière’ (1950).

Las dos obras serán vendidas por Sotheby’s Nueva York el 19 de mayo.

El retrato de Warhol de la mítica actriz francesa fallecida el 28 de diciembre de 2025 está valorado por entre 14 y 18 millones de dólares, mientras que las pequeñas esculturas de Giacometti se esperan vender por entre 18 y 25 millones de dólares. EFE

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