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Space X aborta el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete Starship

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Washington, 16 jul (EFE).- El gigante aeroespecial Space X abortó este jueves la decimotercera misión de su cohete de gran tonelaje Starship, justo cuando se disponía a encender los motores del vehículo en la plataforma de lanzamiento.

La compañía ha dicho desconocer -por el momento- por qué los sistemas informáticos ordenaron la detención del operativo de despegue cuando la cuenta atrás alcanzó cero en Starbase, la base de lanzamiento de Space X en la costa oriental de Texas (EE.UU.). EFE

asb/jrg

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