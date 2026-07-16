Space X aborta el decimotercer lanzamiento de prueba de su cohete Starship

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Washington, 16 jul (EFE).- El gigante aeroespecial Space X abortó este jueves la decimotercera misión de su cohete de gran tonelaje Starship, justo cuando se disponía a encender los motores del vehículo en la plataforma de lanzamiento.

La compañía ha dicho desconocer -por el momento- por qué los sistemas informáticos ordenaron la detención del operativo de despegue cuando la cuenta atrás alcanzó cero en Starbase, la base de lanzamiento de Space X en la costa oriental de Texas (EE.UU.).

Una interrupción tan avanzada en la cuenta regresiva para el lanzamiento impide retomar el operativo y ha obligado a la empresa estadounidense a descargar el metano líquido y el oxígeno líquido que carga el cohete y a posponer su decimotercer lanzamiento de prueba.

El despegue estaba previsto para las 18.45 hora local (23.45 GMT) y debía ser el segundo de este año y también el segundo del tercer modelo del proyectil, que hizo su vuelo inaugural el pasado 22 de mayo.

La compañía había asegurado que con esta misión buscaba afinar el rendimiento de esta tercera versión del cohete más potente jamás construido, especialmente en lo que se refiere a su propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial.

Además de completar las etapas de lanzamiento, ascenso y separación de fases, esta misión buscaba que Super Heavy realizara con éxito los reencendidos de sus motores en las fases de retorno y aterrizaje, el cual debía producirse en una plataforma instalada en aguas del Golfo de México.

Esta es la primera vez que el Starship ha sido equipado con satélites Starlink V3 de nueva generación.

En esta misión estaba previsto que el cohete desplegara en trayectoria suborbital veinte V3, que disponían de veinte minutos para conectarse a la constelación Starlink principal, mediante láseres de alta capacidad, antes de que se desintegraran durante su reingreso.

La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita esta tercera versión del Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa. EFE

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