SpaceX subsana un fallo en el cohete y lanzará esta noche el satélite SpainSat NG II

5 minutos

Cabo Cañaveral (Estados Unidos), 23 oct (EFE).- La compañía Space X ha subsanado el fallo detectado ayer durante una de las últimas operaciones previas al despegue del cohete Falcon 9 que va a lanzar el satélite de comunicaciones SpainSat NG II y que motivó un retraso de 24 horas, y el lanzamiento ha sido reprogramado para las 21.30 hora local de hoy (01.30 GMT de mañana viernes).

El problema se localizó ayer, unas horas antes del despegue, en el ‘sistema de determinación de vuelo’ del lanzador, uno de los últimos montajes de cableado que se realizan antes de trasladar el cohete hasta la plataforma de lanzamiento, y que resultó parcialmente dañado durante la instalación.

Fuentes de la empresa Hisdesat, propietaria y operadora del satélite, señalaron que la reparación de los daños requeriría unas diez horas de trabajo adicional, pero insistieron en que, aunque se trata de una operación compleja, estaría completada hoy para ejecutar el lanzamiento con total seguridad esta noche.

El director general Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, ha confirmado a los medios de comunicación que el fallo ha sido ya subsanado y el cohete, con el satélite encapsulado, se ha trasladado ya hasta la plataforma de lanzamiento y colocado en posición vertical para su despegue esta noche (madrugada en España), aunque todavía está sometido a numerosos test y verificaciones. Las previsiones meteorológicas son también favorables.

Con el lanzamiento de este satélite España completa el programa SpainSat NG, un ambicioso proyecto espacial que ronda los 2.000 millones de euros y que garantizará comunicaciones ultraseguras al Gobierno español, a las Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales, entre ellos la OTAN y la Unión Europea.

Hasta Cabo Cañaveral se ha desplazado desde España una numerosa delegación de la que forman parte representantes de los ministerios españoles de Defensa, de Industria y de Ciencia, de la Agencia Espacial Española, de las Fuerzas Armadas, de la compañía Hisdesat y de las numerosas empresas del sector aeroespacial español, que han tenido un elevado protagonismo en el desarrollo y en la construcción del SpainSat NG II.

En el complejo espacial estadounidense trabajan desde hace días numerosos ingenieros y técnicos de la operadora Hisdesat y de la empresa Airbus, contratista principal del programa, para realizar los últimos test y completar junto a los trabajadores de SpaceX las diferentes fases previas al lanzamiento y puesta en órbita del satélite, que superó todas las pruebas de vuelo, antes de ‘viajar’ a Cabo Cañaveral, en las instalaciones que Airbus tiene en la localidad francesa de Toulouse.

El lanzamiento está programado para esta noche, en una ‘ventana’ que se abrirá a las 21:30 hora local (1:30 GMT del viernes) y que se cerrará cuatro horas después, y si el lanzamiento es exitoso el satélite emprenderá un viaje de entre cinco y seis meses hasta ocupar su lugar en el espacio.

El satélite, que incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, es ‘gemelo’ del SpainSat NG I que se lanzó el pasado 30 de enero y juntos formarán una constelación que cubrirá dos terceras partes de la superficie de la Tierra y ofrecerá servicios de comunicaciones seguras durante las próximas décadas al Gobierno, a las Fuerzas Armadas, países aliados y organismos internacionales.

Los dos satélites estarán situados para ello en posiciones geoestacionarias -a unos 36.000 kilómetros de la Tierra- para abarcar una extensa área mundial que cubrirá desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, incluyendo África y Europa y llegando hasta Singapur en el continente asiático.

Las capacidades y tecnologías que incorporan sitúan a los dos satélites españoles entre los más avanzados del mundo, y además de las pioneras antenas que han integrado están equipados con novedosos sistemas de protección frente a interferencias o ciberataques, además de refuerzos contra fenómenos nucleares a gran altitud.

Basilio Garrido, director de Operaciones y Programas de la compañía Hisdesat, ha valorado la importancia de este satélite para España y para sus socios, lo ha situado entre los mejores satélites de comunicaciones del mundo y ha subrayado que va a aumentar de una forma considerable las capacidades de comunicaciones seguras de España y de sus socios y de organismos como la OTAN.

En declaraciones a los medios de comunicación horas antes de la hora prevista para el lanzamiento, Basilio Garrido ha explicado que el SpainSat NG I -que se lanzó en enero- y el SpainSat NG II que se lanzará previsiblemente esta noche son ‘gemelos’ pero tendrán la posibilidad de operar de una forma completamente autónoma e independiente. EFE

